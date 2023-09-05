Канцлеру Австрии стало стыдно покупать российский газ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заяивил, что ему неприятно с моральной точки зрения покупать российский газ, но это нужно для обеспечения энергобезопасности страны

«Главный наш приоритет — это безопасность энергосбережения. В случае ее нарушения, будут нарушены система, производство, энергоснабжение людей. В первую очередь мы думаем об обеспечении безопасности энергоснабжения», — цитирует ТАСС канцлера Австрии.

По его словам, «это неприятно с моральной точки зрения, но это реальность. «И моя обязанность, как канцлера, делать это», — отметил Нехаммер.

Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, в июле этого года 66% газового импорта Австрии пришлись на поставки из России.