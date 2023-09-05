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Канцлеру Австрии стало стыдно покупать российский газ

Источник:
Sibnet.ru
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заяивил, что ему неприятно с моральной точки зрения покупать российский газ, но это нужно для обеспечения энергобезопасности страны

«Главный наш приоритет — это безопасность энергосбережения. В случае ее нарушения, будут нарушены система, производство, энергоснабжение людей. В первую очередь мы думаем об обеспечении безопасности энергоснабжения», — цитирует ТАСС канцлера Австрии.

По его словам, «это неприятно с моральной точки зрения, но это реальность. «И моя обязанность, как канцлера, делать это», — отметил Нехаммер.

Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, в июле этого года 66% газового импорта Австрии пришлись на поставки из России.



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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Asd10

Когда до этого дойдет тебе станет по фик. А зачем надо было по Донбассу стрелять?? Теперь только молись...

Asd10

А я так понял из статьи, что это принудит пендосов не зарываться. А по Работино Сарматом зачем??)))

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...