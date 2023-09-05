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Последний сериал с Пускепалисом «Доктор» покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Премьера сериала «Доктор» с Сергеем Пускепалисом в главной роли состоится 17 сентября на Первом канале, проект стал последним для актера, погибшего в 2022 году.

Сериал основан на реальных событиях, по документальному роману Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». Сюжет основан на материалах работы детского врача-психиатра в реально существующем стационаре.

По сюжету, в одной палате лежат разные дети: один полностью погрузился в мир виртуальной реальности, второй по вине отчима, увлекся радикальными идеями, третий, мальчик из благополучной семьи, впал в депрессию и попытался шагнуть с балкона, а четвертый - просто молчит и всех ненавидит. 

Лечением юных пациентов занимается доктор Христофоров (Сергей Пускепалис). Он подвергает сомнению ранее поставленные диагнозы, преодолевает бюрократические препоны, собственные проблемы и скептицизм, сопротивление юных пациентов, а также непонимание любимого человека — заведующей стационаром Маргариты.

Кроме Пускепалиса в сериале «Доктор» снялись Ольга Цирсен, Игорь Черневич, Денис Логинов, Вероника Устимова, Роман Коноплев, Елена Сусанина, Татьяна Гришкова, Татьяна Коровина, Анна Бегунова.

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