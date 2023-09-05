Последний сериал с Пускепалисом «Доктор» покажут на Первом

Премьера сериала «Доктор» с Сергеем Пускепалисом в главной
роли состоится 17 сентября на Первом канале, проект стал последним для актера,
погибшего в 2022 году.
Сериал основан на реальных событиях, по документальному
роману Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». Сюжет основан на материалах
работы детского врача-психиатра в реально существующем стационаре.
По сюжету, в одной палате лежат разные дети: один полностью
погрузился в мир виртуальной реальности, второй по вине отчима,
увлекся радикальными идеями, третий, мальчик из благополучной семьи, впал
в депрессию и попытался шагнуть с балкона, а четвертый - просто
молчит и всех ненавидит.
Лечением юных пациентов занимается доктор Христофоров
(Сергей Пускепалис). Он подвергает сомнению ранее поставленные диагнозы,
преодолевает бюрократические препоны, собственные проблемы и скептицизм,
сопротивление юных пациентов, а также непонимание любимого человека — заведующей
стационаром Маргариты.
Кроме Пускепалиса в сериале «Доктор» снялись Ольга Цирсен, Игорь Черневич, Денис Логинов, Вероника Устимова, Роман Коноплев, Елена Сусанина, Татьяна Гришкова, Татьяна Коровина, Анна Бегунова.