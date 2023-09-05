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«Барби» и «Оппенгеймера» замаскировали в России смешными названиями

Источник:
Sibnet.ru
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Московский кинотеатр разместил на сайте афишу с фильмами «Барби» и «Оппенгеймер», заменив названия на «Быстрые свидания» и «Дубак» соответственно.

Названия голливудских фильмов заменили на сайте кинотеатра «Радуга Кино», указав даты премьеры — «Дубак» («Оппенгеймер») с 7 сентября, а «Быстрые свидания» («Барби») с 16 сентября.

Фото: © radygakino.ru

Конспирация фильмов может быть связана с заявлением Минкульта России о том, что фильмы «не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Несмотря на завяленные даты 7 и 16 сентября, премьеру «Барби» и «Оппенгеймра» могут перенести. Релиз зависит от выхода картин в онлайн-кинотеартах США, а создатели «Барби» уже откладывали цифровой релиз из-за успешных сборов.

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Культгид #Кинематограф
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