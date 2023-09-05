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Аглая Тарасова снялась в клипе Линдеманна

Источник:
Sibnet.ru
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Солист Rammstein Тилль Линдеманн после снятых обвинений в сексуальном насилии вернется в музыкальную индустрию с клипом от российского режиссера.

Линдеманн опубликовал в соцсети тизер будущего клипа, который сняла российский режиссер Анна Цуканова-Котт.

В ролике появился сам Линдеманн, а также на кадрах можно заменить российскую актрису Аглаю Тарасову.

Музыкант не назвал дату премьеры клипа, но подписал в ролике «скоро». Ранее солист Rammstein уже работал с российскими клипмекерами — скандальное видео к песне «Ich hasse Kinder» снимал Сергей Грей.

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Топ комментариев

Asd10

А я так понял из статьи, что это принудит пендосов не зарываться. А по Работино Сарматом зачем??)))

Asd10

Когда до этого дойдет тебе станет по фик. А зачем надо было по Донбассу стрелять?? Теперь только молись...

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.