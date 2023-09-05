Аглая Тарасова снялась в клипе Линдеманна

Солист Rammstein Тилль Линдеманн после снятых обвинений в сексуальном насилии вернется в музыкальную индустрию с клипом от российского режиссера.

Линдеманн опубликовал в соцсети тизер будущего клипа, который сняла российский режиссер Анна Цуканова-Котт.

В ролике появился сам Линдеманн, а также на кадрах можно заменить российскую актрису Аглаю Тарасову.

Музыкант не назвал дату премьеры клипа, но подписал в ролике «скоро». Ранее солист Rammstein уже работал с российскими клипмекерами — скандальное видео к песне «Ich hasse Kinder» снимал Сергей Грей.