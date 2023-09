Солист группы Smash Mouth умер в 56 лет

Бывший лидер американской рок-группы Smash Mouth Стив Харвелл умер в возрасте 56 лет в окружении семьи.

Причиной смерти музыканта стала печеночная недостаточность, вызванная чрезмерным употреблением алкоголя на протяжении многих лет, сообщает издание TMZ.

Менеджер группы Smash Mouth Роберт Хейс сообщил журналу Rolling Stone, что музыкант «ушел спокойно в окружении семьи и друзей».

Группа Smash Mouth более известна хитом из мультфильма «Шрек» — «All Star» (Somebody once told me the world is gonna roll me).