Дочь Кадырова в 24 года получила орден за «многолетнюю деятельность»

Президент России Владимир Путин наградил Айшат Кадырову, главу Минкульта Чечни и дочь главы республики Рамзана Кадырова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Согласно указу, который опубликован на официальном портале правовых актов, 24-летняя Кадырова награждена за заслуги в «развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Дочь Кадырова занимает пост министра культуры республики с октября 2021 года. До этого она была в 2020 году назначена на должность первого заместителя министра культуры Чечни.

У Айшат Кадыровой есть медали «За заслуги перед Чеченской республикой» и «За защиту прав человека», а также другие награды. В 2016 году она в возрасте 17 лет стала директором дома исламской моды Firdaws, основанного ее матерью.