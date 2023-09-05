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Дочь Кадырова в 24 года получила орден за «многолетнюю деятельность»

Источник:
Sibnet.ru
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Министр культуры Чечни Айшат Кадырова
Фото: © официальный сайт главы Чеченской Республики

Президент России Владимир Путин наградил Айшат Кадырову, главу Минкульта Чечни и дочь главы республики Рамзана Кадырова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Согласно указу, который опубликован на официальном портале правовых актов, 24-летняя Кадырова награждена за заслуги в «развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Дочь Кадырова занимает пост министра культуры республики с октября 2021 года. До этого она была в 2020 году назначена на должность первого заместителя министра культуры Чечни.

У Айшат Кадыровой есть медали «За заслуги перед Чеченской республикой» и «За защиту прав человека», а также другие награды. В 2016 году она в возрасте 17 лет стала директором дома исламской моды Firdaws, основанного ее матерью.

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Топ комментариев

Asd10

А я так понял из статьи, что это принудит пендосов не зарываться. А по Работино Сарматом зачем??)))

Asd10

Когда до этого дойдет тебе станет по фик. А зачем надо было по Донбассу стрелять?? Теперь только молись...

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.