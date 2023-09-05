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Победное рвение Зеленского стало раздражать США

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Безудержное стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия до победы над Россией раздражает Соединенные Штаты, считает обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар.

«Совершенно не исключено, что США желают мирного урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Вашингтон показал, что неуемное желание Зеленского воевать до победного конца вызывает у него некоторое раздражение», — приводит РИА Новости мнение Жирара.

По его словам Жирара, недовольство президентом Украины было отчетливо видно в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле. «Зеленский оказывал чрезмерное давление на американцев, чтобы заставить их согласиться с его взглядами — почти немедленным присоединением Украины к альянсу», — пояснил обозреватель.

«Все можно решить дипломатическим путем, но выкручивать руки американцам крайне сложно. Так или иначе Зеленский попытался, и на этом поломал себе зубы», — подчеркнул Жирар.

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Политика #Мир
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