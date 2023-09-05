НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ким Чен Ын собрался в Россию

Источник:
Sibnet.ru
269 1
Ким Чен Ын и Владимир Путин в 2019 году
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын может посетить Москву и космодром Восточный во время «редкой вылазки из своей страны» в середине сентября, утверждает The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.

Газета пишет, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, включая в том числе поставки вооружений.

Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.

Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года.

Еще по теме
Глава МИД Германии перепутала Украину с кокаином
Победное рвение Зеленского стало раздражать США
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи: главное
Завершились переговоры Путина с Эрдоганом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.