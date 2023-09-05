Ким Чен Ын собрался в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын может посетить Москву и космодром Восточный во время «редкой вылазки из своей страны» в середине сентября, утверждает The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.

Газета пишет, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, включая в том числе поставки вооружений.

Кремль не сообщал о планах проведения такой встречи.

Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года.