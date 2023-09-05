Кулеба назвал поле боя дорогой к переговорам с Россией

Путь к дипломатическому урегулированию на Украине лежит через поле боя, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-выступления в рамках встречи послов в Вене.

«Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры», — сказал дипломат.

По словам Кулебы, украинский конфликт не может прекратиться «усаживанием сторон за стол переговоров». Приостановка конфликта даст России передышку, которая будет использована для подготовки новой атаки, добавил он.

«Путь к дипломатии лежит через поле боя», — подчеркнул Кулеба.

Участником встречи стал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. На прошлой неделе он заявил, что Вена хотела бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но только Киев решит, когда будет сделан шаг в сторону переговоров.