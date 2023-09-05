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Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина

Источник:
Sibnet.ru
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Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» фото генерала-армии Сергея Суровикина, пропавшего из публичного поля после мятежа ЧВК «Вагнер».

На фото генерал запечатлен в гражданской одежде, прогуливающимся с женой. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — подписала фото Собчак.


Ранее министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос журналистов о том, ведется ли расследование в отношении Суровикина.

Генерал занимал пост главнокомандующего военно-космическими силами (ВКС) России, одновременно он был заместителем командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.

Из поля зрения Суровикин пропал сразу же после мятежа ЧВК «Вагнер». До этого он по телевидению обратился к вагнеровцам с призывом подчиниться властям. Ходили слухи, что в отношение генерала ведется разбирательство. Официальных комментариев по этому повод не было.

В конце августа было заявлено о назначении нового главкома ВКС. По данным СМИ, одновременно с утратой этого поста Суровикин оставил должность заместителя командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО.

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