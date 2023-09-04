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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин оценил украинское контрнаступление

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление «провалом». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Это не пробуксовка, это провал. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так», — сказал Путин в прямой трансляции, которую вел телеканал «Россия 24».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не делать поспешных выводов по контрнаступлению Украины и «верить в украинских солдат», которые «могут превзойти ожидания».

Бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон признал, что украинское контрнаступление не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали в США. По его словам, ВСУ не показали каких-либо стратегически значимых успехов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Конфликты
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Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.