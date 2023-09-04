Путин оценил украинское контрнаступление

Президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление «провалом». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Это не пробуксовка, это провал. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так», — сказал Путин в прямой трансляции, которую вел телеканал «Россия 24».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не делать поспешных выводов по контрнаступлению Украины и «верить в украинских солдат», которые «могут превзойти ожидания».

Бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон признал, что украинское контрнаступление не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали в США. По его словам, ВСУ не показали каких-либо стратегически значимых успехов.