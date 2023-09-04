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Найден простой способ значительно ускорить работу Windows 11

Источник:
neowin.net
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«Проводник» в операционной системе Windows 11 работает медленнее, чем в «десятке». Однако энтузиаст нашел простой способ его ускорить.

Так, в Windows 11 «Проводник» может медленно загружаться при открытии файлов, иногда загрузка результатов поиска занимает слишком много времени — аналогичные операции в Windows 10 и Windows 7 проходят быстрее.

Пользователь Vivy в социально сети X обнаружил легкий способ исправить это — для ускорения работы нужно переключить «Проводник» в полноэкранный режим (нажатием F11), а затем выйти из него повторным нажатием F11.

Такие манипуляции приводят к практически мгновенной загрузке контента в папках и созданию миниатюр предварительного просмотра файлов. Функция поиска в «Проводнике» также становится более быстрой.

Пока неясно, почему операционная система неожиданно ускоряется в ответ на такие простые действия пользователей. Однако тестирование показало, что подобная реакция наблюдается на всех версиях Windows 11.

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Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

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А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...