Найден простой способ значительно ускорить работу Windows 11

«Проводник» в операционной системе Windows 11 работает медленнее, чем в «десятке». Однако энтузиаст нашел простой способ его ускорить.

Так, в Windows 11 «Проводник» может медленно загружаться при открытии файлов, иногда загрузка результатов поиска занимает слишком много времени — аналогичные операции в Windows 10 и Windows 7 проходят быстрее.

Пользователь Vivy в социально сети X обнаружил легкий способ исправить это — для ускорения работы нужно переключить «Проводник» в полноэкранный режим (нажатием F11), а затем выйти из него повторным нажатием F11.

Такие манипуляции приводят к практически мгновенной загрузке контента в папках и созданию миниатюр предварительного просмотра файлов. Функция поиска в «Проводнике» также становится более быстрой.

Пока неясно, почему операционная система неожиданно ускоряется в ответ на такие простые действия пользователей. Однако тестирование показало, что подобная реакция наблюдается на всех версиях Windows 11.