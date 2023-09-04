Завершились переговоры Путина с Эрдоганом

Переговоры в Сочи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прошли очень конструктивно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошли. Исчерпывающий анализ двусторонних отношений», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков уточнил, что по итогу переговоров не планируется подписание каких-либо документов. В списке ключевых тем — зерновая сделка и конфликт на Украине. Также обсуждалась альтернатива зерновой сделки, которую предложил Путин.

Российский лидер предложил поставить 1 миллион тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии отправится в наиболее нуждающиеся страны.