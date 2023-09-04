НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Завершились переговоры Путина с Эрдоганом

Источник:
Sibnet.ru
442 3

Переговоры в Сочи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прошли очень конструктивно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошли. Исчерпывающий анализ двусторонних отношений», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков уточнил, что по итогу переговоров не планируется подписание каких-либо документов. В списке ключевых тем — зерновая сделка и конфликт на Украине. Также обсуждалась альтернатива зерновой сделки, которую предложил Путин.

Российский лидер предложил поставить 1 миллион тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии отправится в наиболее нуждающиеся страны.

Еще по теме
Шольц опубликовал свое фото с повязкой на глазу и попросил мемы
Экс‑агент MI‑6 рассказал о безвыходном положении Зеленского
Армении предложили членство в НАТО
Путин и Эрдоган обсудят возобновление зерновой сделки
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (3)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...