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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Запущено производство «Москвича 6»

Источник:
Sibnet.ru
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Сборка новой модели стартовала на заводе «Москвич» — седана «Москвич 6», сообщает информационный центр правительства Москвы. Продажи автомобиля начнутся в конце октября.

«Москвич 6» будет доступен в трех комплектациях и в пяти цветах: черном, белом, сером, красном и синем. Машина получила бензиновый турбомотор в паре с автоматической трансмиссией CVT.

Также автомобиль можно будет купить с двигателем GDI и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Известно, что седан получит круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, камеру заднего вида, подогрев сидений.

«Москвич 6» представляет собой локализованный китайский Sehol A5 Plus, который выпускается дочерним подразделением компании JAC. Внешне два автомобиля отличаются только логотипами.

«Москвич 6» — третья модель в линейке. Пока что модельный ряд завода состоит из двух кроссоверов: бензинового «Москвича 3» и электрического «Москвича 3е».

Тема: Русские машины
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