Правила получения IТ-ипотеки упростили

Правительство упростило правила получения льготной IТ-ипотеки. Так, теперь претенденты в возрасте до 35 лет могут не подтверждать минимальный уровень зарплаты.

Согласно новым правилам, возраст для участия в программе составляет от 18 до 50 лет включительно. Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ — 120 тысяч рублей для городов-миллионников и 70 тысяч рублей — для других населенных пунктов.

В Москве требуемый уровень доходов для участия в льготной программе составляет 150 тысяч рублей. При этом требования не распространяется на сотрудников до 35 лет включительно, сообщает пресс-служба Минцифры.

После оформления кредита сотруднику необходимо будет отработать в аккредитованной IТ-компании не менее пяти лет. Если он уволился из аккредитованной IТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. За это время нужно устроиться в другую аккредитованную компанию.

Программа льготной IТ-ипотеки действует с 2022 года. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IТ-компаний. Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых. С момента начала действия программы IТ-ипотеку получили более 23 тысяч человек.