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Правила получения IТ-ипотеки упростили

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство упростило правила получения льготной IТ-ипотеки. Так, теперь претенденты в возрасте до 35 лет могут не подтверждать минимальный уровень зарплаты.

Согласно новым правилам, возраст для участия в программе составляет от 18 до 50 лет включительно. Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ — 120 тысяч рублей для городов-миллионников и 70 тысяч рублей — для других населенных пунктов.

В Москве требуемый уровень доходов для участия в льготной программе составляет 150 тысяч рублей. При этом требования не распространяется на сотрудников до 35 лет включительно, сообщает пресс-служба Минцифры.

После оформления кредита сотруднику необходимо будет отработать в аккредитованной IТ-компании не менее пяти лет. Если он уволился из аккредитованной IТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. За это время нужно устроиться в другую аккредитованную компанию.

Программа льготной IТ-ипотеки действует с 2022 года. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IТ-компаний. Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых. С момента начала действия программы IТ-ипотеку получили более 23 тысяч человек.

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Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...