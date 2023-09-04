Представлена умная тетрадь с экраном на электронных чернилах

Компания Bigme представила планшет с экраном на электронных чернилах Bigme Smart Learning Book B2, который разработчики называют «умной тетрадью для обучения».

Гаджет оснащен 10,3-дюймовым цветным экраном kaleido3, который поддерживает 36 уровней холодного и теплого света. Электронная тетрадь оснащена 8-ядерным процессором, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 11. В качестве умной тетради для обучения Bigme Smart Learning Book B2 включает в себя 40 тысяч уроков и большое количество цифровых версий учебников.

Кроме того, Bigme Smart Learning Book B2 оснащен стилусом с 4096 уровнями чувствительности к давлению, не требующим зарядки, и встроенным ластиком. Стоимость планшета — 590 долларов.