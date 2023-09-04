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Сильный град засыпал дорогу в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сильный град во время грозы прошел в Новосибирске, он засыпал всю дорогу на улице Большевистская.

Днем в Новосибирске было до 22 градусов тепла. Вечером началась гроза, полил ливень. После грозы и молнии начался град.

Град был сильным и сыпал несколько минут, дорога в Новосибирске полностью покрылась им, как снегом. Кроме того, сильные осадки размыли на улице Большевистской грязь из-за ремонта труб, что вызвало задержку движения по основной из дорог города.

Сотрудники МЧС предупреждают, что во время крупного града необходимо как можно быстрее найти укрытие и не выходить из дома. Если это невозможно, то надо прикрывать голову от ударов.



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GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...