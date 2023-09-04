Сильный град засыпал дорогу в Новосибирске. ВИДЕО

Сильный град во время грозы прошел в Новосибирске, он засыпал всю дорогу на улице Большевистская.

Днем в Новосибирске было до 22 градусов тепла. Вечером началась гроза, полил ливень. После грозы и молнии начался град.

Град был сильным и сыпал несколько минут, дорога в Новосибирске полностью покрылась им, как снегом. Кроме того, сильные осадки размыли на улице Большевистской грязь из-за ремонта труб, что вызвало задержку движения по основной из дорог города.

Сотрудники МЧС предупреждают, что во время крупного града необходимо как можно быстрее найти укрытие и не выходить из дома. Если это невозможно, то надо прикрывать голову от ударов.