Как получить все полагающиеся доплаты к пенсии

Законами в России предусмотрены различные доплаты к пенсии, в том числе за стаж, вредность и регион проживания. Юрист Иван Соловьев рассказал, кому полагаются такие прибавки и как их получить.

Так, если гражданин получает совсем небольшую пенсию, то ему должна начисляться федеральная социальная доплата, чтобы итоговая сумма была не меньше федерального прожиточного минимума в 12 363 рубля.

Если региональный прожиточный минимум выше, то пенсионер будет получать повышенную региональную выплату. Обычно это касается северных регионов. Например, в Якутии ее размер составляет более 30 тысяч рублей.

Льготные категории пенсионеров (инвалиды, Герои СССР и соцтруда, ветераны, чернобыльцы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма) имеют право на ежемесячную денежную выплату. Ее размер составляет от 1 300 до 4 950 рублей.

Пенсионеры, которые содержат других нетрудоспособных членов семьи (инвалидов, несовершеннолетних, студентов-очников, пожилых родителей, супругов, бабушек и дедушек), имеют право на доплату в размере 2 522 рублей.

Пенсионеры, которые больше 30 лет проработали в сельской местности, вправе получать надбавку в размере 1 892 рублей. Отработавшие определенное количество лет в районах Крайнего Севера получат доплату в 3 784 и 2 270 рублей соответственно.

Пенсионерам, достигшим 80 лет или имеющим первую группу инвалидности, полагаются дополнительные 7 567 рублей. По ряду видов выплат пенсионеру надо подать заявление в МФЦ, на портале «Госуслуг» или лично в Соцфонде, при этом некоторые их них назначаются автоматически.