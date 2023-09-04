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Свечи зажигания Bosch выпустят в России под новым брендом

Источник:
ТАСС
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Свечи зажигания, ранее выпускавшиеся в России под брендом Bosch, будут производиться под новым названием Meteor, сообщает пресс-служба завода «Энгельс свечи зажигания».

Отмечается, что предприятие вывело на рынок новый товарный знак для премиальной линейки свечей зажигания — Meteor, которые ранее выпускались под брендом Bosch. Свечи Meteor доступны для российских, европейских и азиатских автомобилей.

Завод, который до июня 2023 года назывался «Роберт Бош Саратов», также продолжает производить свечи зажигания среднего ценового сегмента под уже знакомым автомобилистам товарным знаком ЭЗ.

В марте 2022 года Bosch объявила о приостановке деятельности в России. В апреле текущего года холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкой компании Bosch в Энгельсе.

В рамках сделки холдинг получил 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Одним из условий сделки была смена товарного знака свечей зажигания Bosch.

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Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...