Свечи зажигания, ранее выпускавшиеся в России под брендом Bosch, будут производиться под новым названием Meteor, сообщает пресс-служба завода «Энгельс свечи зажигания».

Отмечается, что предприятие вывело на рынок новый товарный знак для премиальной линейки свечей зажигания — Meteor, которые ранее выпускались под брендом Bosch. Свечи Meteor доступны для российских, европейских и азиатских автомобилей.

Завод, который до июня 2023 года назывался «Роберт Бош Саратов», также продолжает производить свечи зажигания среднего ценового сегмента под уже знакомым автомобилистам товарным знаком ЭЗ.

В марте 2022 года Bosch объявила о приостановке деятельности в России. В апреле текущего года холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкой компании Bosch в Энгельсе.

В рамках сделки холдинг получил 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Одним из условий сделки была смена товарного знака свечей зажигания Bosch.