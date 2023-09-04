Представлена игра «Русы против ящеров»

Российская студия theBratans представила игру «Русы против ящеров», проект уже появился в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Релиз игры намечен на сентябрь 2023 года.

«Великие подвиги Древних Русов в войне с ящерами. Погрузитесь в мир Гипербореи и одолейте полчища Ящеров и других иродов, покусившихся на святые места предков. Выберите достойного героя и отправляйтесь спасать мир от зеленой чумы», — говорится в описании разработчиков.

Игра предложит «эпичные сражения с полчищами ящеров и других иродов», «активные комбо и скоростные атаки под матерый фонк во славу Перуна», а также покажет защиту Байкальска, республики Тывы и Гипербореи.

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Геймерам предстоит противостоять ящерам, выбрав одного из трех богатырей — Дрочеслава сына Сергея (вооружен бердышом), Всеслава Чародея (боец с двумя мечами) и Радислава Багирова (владеет мечом и щитом).

Противостояние Древних Русов и ящеров — популярный мем, основанной на теории заговора виртуального «профессора Багирова». В нем обыгрывается выдуманное противостояние древних славян с динозаврами.