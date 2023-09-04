Шольц опубликовал свое фото с повязкой на глазу и попросил мемы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал первое фото после полученной им в субботу травмы во время занятий спортом, глаз он закрыл повязкой.

«Я с нетерпением жду мемов», — подписал Шольц фото в соцсети.

Он поблагодарил за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле.

Глава немецкого правительства в субботу травмировался, занимаясь спортом. На запрос журнала Spiegel представитель кабмина сообщил, что канцлер Шольц ударился лицом во время пробежки, но намерен с понедельника придерживаться своего графика.