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Шольц опубликовал свое фото с повязкой на глазу и попросил мемы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Олафа Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал первое фото после полученной им в субботу травмы во время занятий спортом, глаз он закрыл повязкой.

«Я с нетерпением жду мемов», — подписал Шольц фото в соцсети.

Он поблагодарил за пожелания выздоровления и заверил, что на фото все выглядит хуже, чем есть на самом деле.

Глава немецкого правительства в субботу травмировался, занимаясь спортом. На запрос журнала Spiegel представитель кабмина сообщил, что канцлер Шольц ударился лицом во время пробежки, но намерен с понедельника придерживаться своего графика.

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Политика #Мир
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