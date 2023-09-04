Компания Huawei выпустит замену Windows

Китайская компания Huawei планирует выпустить собственную операционную систему HarmonyOS для ПК, планы подтвердил бывший президент департамента разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Чэнлу.

Операционная система HarmonyOS была представлена более четырех лет назад в качестве замены Android. Разработкой собственной ОС компания занялась на фоне введенных против нее санкций.

В настоящее время HarmonyOS используется в смартфонах Huawei, а также устройствах умного дома и различных носимых гаджетах. При этом фактически мобильная HarmonyOS является глубокой модификацией Android.

В этой связи HarmonyOS для ПК может оказаться фирменной сборкой Linux, предполагают эксперты. Сами разработчики пока не раскрывают никаких данных о новой операционной системе.