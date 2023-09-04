Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за позиции Запада, заявил бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.

«Помощь Киеву уже иссякает в Европе. Украинцы попросили, насколько я знаю, еще 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег"», — цитирует РИА Новости Крука.

По его словам, Зеленского загнали в угол. А украинские военные больше не желают бросаться в бой на врага и терять по десять тысяч человек в месяц, отметил бывший агент британской разведки.

Но заключить мир президент Украины больше не может, так как ему этого просто не позволят, заключил Крук.