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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑агент MI‑6 рассказал о безвыходном положении Зеленского

Источник:
РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ужасном положении из-за позиции Запада, заявил бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.

«Помощь Киеву уже иссякает в Европе. Украинцы попросили, насколько я знаю, еще 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег"», — цитирует РИА Новости Крука.

По его словам, Зеленского загнали в угол. А украинские военные больше не желают бросаться в бой на врага и терять по десять тысяч человек в месяц, отметил бывший агент британской разведки.

Но заключить мир президент Украины больше не может, так как ему этого просто не позволят, заключил Крук.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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