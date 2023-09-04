Армении предложили членство в НАТО

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу.

«Я призываю Армению вступить в НАТО», — написал Фелингер в своем аккаунте в соцсети Х, обратившись к премьеру Армении Николу Пашиняну.

Европейский политик также добавил фразу «защитите Армению» и отметил в сообщении аккаунт президента США Джо Байдена.

Армения в настоящий момент является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Россия на фоне ухудшения ситуации на границе Армении и Азербайджана предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.