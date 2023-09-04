НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Армении предложили членство в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
346 5

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу.

«Я призываю Армению вступить в НАТО», — написал Фелингер в своем аккаунте в соцсети Х, обратившись к премьеру Армении Николу Пашиняну.

Европейский политик также добавил фразу «защитите Армению» и отметил в сообщении аккаунт президента США Джо Байдена.

Армения в настоящий момент является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Россия на фоне ухудшения ситуации на границе Армении и Азербайджана предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.

Еще по теме
Шольц опубликовал свое фото с повязкой на глазу и попросил мемы
Экс‑агент MI‑6 рассказал о безвыходном положении Зеленского
Путин и Эрдоган обсудят возобновление зерновой сделки
Зеленский сменит министра обороны
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин и Эрдоган обсудят возобновление зерновой сделки
Экс‑агент MI‑6 рассказал о безвыходном положении Зеленского
Ракетный комплекс «Сармат» изменит ход украинского конфликта
Армении предложили членство в НАТО
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность
38
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
36
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
25
Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2
21
Российские войска напугали ВСУ новой тактикой