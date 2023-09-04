Ракетный комплекс «Сармат» изменит ход украинского конфликта

Развертывание ракетного комплекса «Сармат» серьезно повлияет на украинский конфликт, полагают международные эксперты.

«Это может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта», — пишет Asia Times.

Издание отмечает, что Россия расширяет ядерный арсенал даже в условиях западных санкций. Характеристики «Сармата» делают комплекс очень грозным оружием, которое подчеркивает необходимость эффективных каналов связи во время кризисов.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, который должен заменить стоящие на вооружении ракеты «Воевода».

Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн, она имеет уникальные характеристики, что позволяет ей гарантированно преодолевать любые действующие и перспективные системы противоракетной обороны. «Сармат» поставили на боевое дежурство 1 сентября.