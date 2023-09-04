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Дисбаланс углеводов и жиров сократит жизнь

Источник:
Sibnet.ru
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Профитроли
Фото: © Sibnet.ru

Японские ученые выяснили, что дисбаланс жиров и углеводов в организме может сократить жизнь, на здоровье влияют как дефицит, так и избыток.

«Повышенному риску преждевременной смерти от всех причин, но особенно рака подвергались мужчины, потреблявшие менее 40% общей энергии из углеводов», — процитировала исследование ученых эндокринолог Зухра Павлова. Сложные углеводы содержатся, например, в овощах и крупах.

У женщин же такие негативные последствия за исключением онкологии, наоборот, были от высокого потребления углеводов — более 65%. Вероятно, что было много простых углеводов — хлеба, булочек, сахара.

Мужчины, потреблявшие много жирной пищи (более 35% жиров от общей энергии), чаще умирали от рака. Низкое потребление ненасыщенных жиров тоже оказалось опасным.

Авторы исследования сделали понятный вывод — в питании нужен баланс. И если соблюдать диету, то в ней должны быть и жиры, и углеводы в необходимых пропорциях.


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Жизнь #Еда
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Топ комментариев

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Читай внимательно. Написано о возможном сближении РФ и США. Что за бред о развале Америки?? Ты в адеквате??