Дисбаланс углеводов и жиров сократит жизнь

Японские ученые выяснили, что дисбаланс жиров и углеводов в организме может сократить жизнь, на здоровье влияют как дефицит, так и избыток.

«Повышенному риску преждевременной смерти от всех причин, но особенно рака подвергались мужчины, потреблявшие менее 40% общей энергии из углеводов», — процитировала исследование ученых эндокринолог Зухра Павлова. Сложные углеводы содержатся, например, в овощах и крупах.

У женщин же такие негативные последствия за исключением онкологии, наоборот, были от высокого потребления углеводов — более 65%. Вероятно, что было много простых углеводов — хлеба, булочек, сахара.

Мужчины, потреблявшие много жирной пищи (более 35% жиров от общей энергии), чаще умирали от рака. Низкое потребление ненасыщенных жиров тоже оказалось опасным.

Авторы исследования сделали понятный вывод — в питании нужен баланс. И если соблюдать диету, то в ней должны быть и жиры, и углеводы в необходимых пропорциях.