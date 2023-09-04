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Владелец «Вкусно — и точка» допустил возвращение McDonald’s

Источник:
ТАСС
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Заведение McDonald’s
Фото: Francis Bourgouin / CC BY 2.0

McDonald’s предусмотрел опцию возвращения бизнеса компании в Россию, если изменятся обстоятельства, сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор.

McDonald's в 2022 году приняла решение уйти с российского рынка и продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал предприниматель Александр Говор, который с 2015 года был партнером — франчайзи McDonald’s. Его компания управляла 25 ресторанами в Сибири.

«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — сказал Говор в интервью ТАСС.

По его словам, в рамках сделки предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s. «Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи», — указал бизнесмен.

«Так что, даже если McDonald’s вернется, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне, и я буду работать, как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России», — отметил Говор.

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Топ комментариев

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Читай внимательно. Написано о возможном сближении РФ и США. Что за бред о развале Америки?? Ты в адеквате??