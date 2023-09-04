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Зимний отдых за границей подорожает на треть

Источник:
Sibnet.ru
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Российские туроператоры поднимут цены на зимние заграничные туры на 10-30% по сравнению с 2022 годом, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и в праздничные дни», — сказал «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По данным туроператора «Интурист», стоимость туров за рубеж в зимний период по популярным направлениям увеличится в среднем на 25-30%, цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку вырастут в ноябре, в этот период там начинается высокий сезон, а в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе — с октября.

Кроме того, тариф на ближайшие заезды на октябрь в ОАЭ, Египте, на Мальдивах и на Кубе уже выше на 30%, чем в сентябре, отметили в «Интуристе».

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Топ комментариев

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Читай внимательно. Написано о возможном сближении РФ и США. Что за бред о развале Америки?? Ты в адеквате??