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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская авиация потопила в Черном море четыре катера ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера производства США с украинскими десантниками, следовавшие в направлении Крыма.

«Четвертого сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут крымского побережья», — говорится в сообщении.

Украинские силы настойчиво пытаются с помощью десантных катеров высадить десант в Крыму. В качестве места для высадки они избрали мыс Тарханкут. Это ближайшая к Украине часть территории полуострова. В связи с этим Черноморский флот установил постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря.

Попытки приближения украинских отрядов отражаются авиацией. 30 августа Минобороны России дважды сообщало об уничтожении украинских катеров с десантом восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря. В первый раз это сделал истребитель Су-30, во второй — бомбардировщик Су-24.

Тема: Военная операция на Украине
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