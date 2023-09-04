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Амбассадора Альфа‑банка Урганта заменили Бастой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gazgolder / CC BY-SA 4.0

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, станет новым амбассадором Альфа-банка. Ранее лицом рекламной компании был Иван Ургант.

«Героем большой имиджевой кампании стал Баста. Он давний друг "Альфы", нас объединяет дух предпринимательства и свободы», — цитирует РБК директора по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексея Гиязова.

Ургант был лицом рекламной компании Альфа-банка с 2020 года. После начала СВО артист пропал с телевидения, в том числе перестало выходить его шоу «Вечерний Ургант».

Известно, что на некоторое время шоумен уезжал из России, но вернулся и работает над собственными проектами, ведет корпоративы.

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