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Украинских актеров назвали лицемерами и оборотнями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yamaha boy / CC BY-SA 3.0

Российская актриса Оксана Сташенко раскритиковала украинских артистов, которые прославились благодаря съемкам в России и СССР, а после начала СВО выступили с антироссийскими лозунгами.

«Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни», — цитирует Сташенко «АиФ».

К числу актеров, которых Сташенко считает предателями, Ада Роговцева, снявшаяся в «Укрощении огня», «Вечном зове», Владимир Талашко, известный по роли Скворцова в фильме «В бой идут одни "старики"», Богдан Бенюк, снявшийся в «Аты-баты, шли солдаты…», «Утесов».

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Культгид #Кинематограф
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