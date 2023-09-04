Украинских актеров назвали лицемерами и оборотнями

Российская актриса Оксана Сташенко раскритиковала украинских артистов, которые прославились благодаря съемкам в России и СССР, а после начала СВО выступили с антироссийскими лозунгами.

«Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни», — цитирует Сташенко «АиФ».

К числу актеров, которых Сташенко считает предателями, Ада Роговцева, снявшаяся в «Укрощении огня», «Вечном зове», Владимир Талашко, известный по роли Скворцова в фильме «В бой идут одни "старики"», Богдан Бенюк, снявшийся в «Аты-баты, шли солдаты…», «Утесов».