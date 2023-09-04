Россияне скупили БАДы от похмелья

Всплеск продаж биологически активных добавок (БАДы), применяемых при похмелье, заметили в аптечных сетях, за первое полугодие спрос на них подскочил более чем на 55%.

Продажи в аптеках БАДов, используемых при симптомах похмелья, увеличились в натуральном выражении на 55,6%, до 1 миллиона упаковок, сообщает DSM Group.

Самую высокую динамику продаж добавок, применяемых при похмелье, в фармрознице показал выведенный на рынок в 2022 году «Алкозинал», на 413%, что объясняется низкой базой прошлого года. Следом идут средства «Алкодетокс» (рост на 36%) и «Антиполицай» (35%).

Крупными поставщиками добавок при похмелье являются новосибирский «Биосан», «Продмаркет» и австрийская Ed.Haas, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, добавляя, что на их долю приходится около 73% продаж в деньгах в этом сегменте.

Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАДов к пище» Александр Жестков сказал «Коммерсанту», что связывает рост продаж с активным продвижением этих средств производителями и импортерами.

Рост спроса на БАДы от похмелья вызван и тем, что, по словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, «в России повышается культура потребления легального алкоголя», которое в 2018–2022 годах увеличилось на 6%.