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Студия Marvel поменяла даты выхода сериалов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Локи»

Киностудия Marvel сместила даты релизов сериалов из-за забастовок в Голливуде и новой стратегии.

Marvel хочет сосредоточиться на каждом из проектов, сделав их событиями для поклонников и зрителей – именно поэтому студия решила, что умнее дать более длительные паузы между новыми сериалами, сообщает Hollywood Reporter.

Среди сериалов, релизы которых сместили, «Соколиный глаз» – «Эхо», его перенесли на январь 2024 года. Анимационный проект «Люди Икс ‘97» выйдет в начале 2024 года. Спин-офф «Ванды/Вижн» – «Агата: Дневники Даркхолда» с Кэтрин Хан перенесен на начало осени 2024 года.

Не коснулись изменения второго сезона «Локи», он, как и планировалось, выйдет 6 октября. У Disney и Marvel большие ожидания от шоу, потому что трейлер нового сезона стал самым популярным среди всех роликов оригинальных проектов Disney+.

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