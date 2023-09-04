Microsoft позволила сделать интерфейс Windows более гибким

Microsoft выпустила новый инструмент Crop and Lock для набора утилит PowerToys. Он позволяет пользователям создавать мини-окна с интерактивным и неинтерактивным контентом.
Новый инструмент доступен для Windows 11, Windows 10 v2004 (19041) и более новых версий. Он предлагает два режима работы:
- Thumbnail: Неинтерактивное мини-окно, которое показывает выбранную пользователем область в реальном времени.
- Reparent: Мини-окно, которое позволяет взаимодействовать с содержимым выбранной области, например, прокручивать страницу.
Чтобы активировать новую функцию, можно использовать следующие сочетания клавиш:
- Thumbnail: Windows + Ctrl + Shift + T
- Reparent: Windows + Ctrl + Shift + R
Microsoft предупреждает пользователей о возможных проблемах с новым инструментом:
- Обрезка максимизированных или полноэкранных окон в режиме «Reparent» может быть нестабильной.
- Некоторые приложения UWP могут некорректно реагировать на обрезку.
- Приложения с дополнительными окнами или вкладками могут испытывать проблемы.
Несмотря на некоторые ограничения, Crop and Lock — это ещё один шаг Microsoft к созданию более удобного и гибкого пользовательского интерфейса. Новый инструмент открывает пользователям дополнительные возможности для организации рабочего пространства.SIBNET.RU В TELEGRAM