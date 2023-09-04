Microsoft позволила сделать интерфейс Windows более гибким

Microsoft выпустила новый инструмент Crop and Lock для набора утилит PowerToys. Он позволяет пользователям создавать мини-окна с интерактивным и неинтерактивным контентом.

Новый инструмент доступен для Windows 11, Windows 10 v2004 (19041) и более новых версий. Он предлагает два режима работы:

Thumbnail: Неинтерактивное мини-окно, которое показывает выбранную пользователем область в реальном времени.

Reparent: Мини-окно, которое позволяет взаимодействовать с содержимым выбранной области, например, прокручивать страницу.

Чтобы активировать новую функцию, можно использовать следующие сочетания клавиш:

Thumbnail: Windows + Ctrl + Shift + T

Reparent: Windows + Ctrl + Shift + R

Microsoft предупреждает пользователей о возможных проблемах с новым инструментом:

Обрезка максимизированных или полноэкранных окон в режиме «Reparent» может быть нестабильной.

Некоторые приложения UWP могут некорректно реагировать на обрезку.

Приложения с дополнительными окнами или вкладками могут испытывать проблемы.

Несмотря на некоторые ограничения, Crop and Lock — это ещё один шаг Microsoft к созданию более удобного и гибкого пользовательского интерфейса. Новый инструмент открывает пользователям дополнительные возможности для организации рабочего пространства.