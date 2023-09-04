НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Microsoft позволила сделать интерфейс Windows более гибким

Источник:
Sibnet.ru
312 0
Кнопка Win
Фото: © Tadas Sar / Unsplash License

Microsoft выпустила новый инструмент Crop and Lock для набора утилит PowerToys. Он позволяет пользователям создавать мини-окна с интерактивным и неинтерактивным контентом.

Новый инструмент доступен для Windows 11, Windows 10 v2004 (19041) и более новых версий. Он предлагает два режима работы:

  • Thumbnail: Неинтерактивное мини-окно, которое показывает выбранную пользователем область в реальном времени.
  • Reparent: Мини-окно, которое позволяет взаимодействовать с содержимым выбранной области, например, прокручивать страницу.

Чтобы активировать новую функцию, можно использовать следующие сочетания клавиш:

  • Thumbnail: Windows + Ctrl + Shift + T
  • Reparent: Windows + Ctrl + Shift + R

Microsoft предупреждает пользователей о возможных проблемах с новым инструментом:

  • Обрезка максимизированных или полноэкранных окон в режиме «Reparent» может быть нестабильной.
  • Некоторые приложения UWP могут некорректно реагировать на обрезку.
  • Приложения с дополнительными окнами или вкладками могут испытывать проблемы.

Несмотря на некоторые ограничения, Crop and Lock — это ещё один шаг Microsoft к созданию более удобного и гибкого пользовательского интерфейса. Новый инструмент открывает пользователям дополнительные возможности для организации рабочего пространства.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Найден простой способ значительно ускорить работу Windows 11
Компания Huawei выпустит замену Windows
WhatsApp готовит большое обновление
Microsoft «убьет» текстовый редактор WordPad
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
8103
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
10954
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
14187
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
14673
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
17065
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angula
31.08.23, 23:54
1146
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
1988
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
4485
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
19362
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
18885
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...