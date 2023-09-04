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Наряд Самойловой в школу к детям разгневал общественность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @samoylovaoxana

Жена Джигана Оксана Самолова привела детей в школу в сомнительном наряде — из-под брюк с непристойной надписью было видно белье.

Самойлова надела на 1 сентября брючный костюм: укороченный пиджак и брюки с отворотом по бедрам, которые держатся на поясе, выполненном с бельевым стиле. На отвороте присутствует фраза: «I'm fucking beautiful»

В соцсетях разразился жаркий спор о выборе образа на школьный праздник. Самойлову назвали «матерью года» и многие сочли ее наряд неуместным.

Более гневные комментаторы написали под опубликованной фотографией, что Самойлова потеряла рассудок. Некоторые пользователи Сети просто посмеялись над женой Джигана.

Самойлова ответила на хейт. «Просто я не люблю стиль: "Женщина, не подскажете, как пройти". И слава богу, что вы так не одеваетесь и не позволяете себе такого. Ты такие молодцы», — написала она в соцсети.

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