WhatsApp готовит большое обновление

WhatsApp добавит ряд новых функций. Они будут включать поддержку нескольких учетных записей, редактирование объявлений в сообществах и возможность использовать адрес электронной почты для входа.

Пользователи WhatsApp смогут подключить несколько учетных записей на одном устройстве, сообщает портал WABetaInfo. Это позволит создать несколько учетных записей, например, для работы и личных целей, и использовать их одновременно на одном смартфоне.

Владельцы сообществ WhatsApp смогут редактировать объявления, сделанные в чатах. Это поможет им исправить любые ошибки или обновить информацию.

WhatsApp добавит возможность использования адресов электронной почты в качестве альтернативного канала для получения кодов подтверждения. Это поможет пользователям, которые не могут получать OTP (одноразовые пароли) по SMS.

WhatsApp покажет ярлык HD над подходящими высококачественными фотографиями на экране выбора перед отправкой. Это позволит пользователям отправлять фотографии в исходном качестве, если они того пожелают.

Пользователи WhatsApp на Android могут ожидать появления современного пользовательского интерфейса в стиле Material Design 3. Этот новый стиль отображает значок учетной записи в правом верхнем углу, рядом с кнопками поиска, камеры и настроек.

Новые функции WhatsApp еще не были выпущены для широкой аудитории, но они должны быть доступны в ближайшие месяцы.