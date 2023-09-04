Появились первые рецензии на фильм Финчера «Убийца»

Премьера фильма «Убийца» состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале в воскресенье, 3 сентября. Зарубежные критики высказали мнения о новой работе Дэвида Финчера.

Фильм «Убийца» снят в жанре психологического триллера. По сюжету, бывший наемный убийца переживает кризис и начинает чувствовать раскаяние за свои преступления.

Главную роль в фильме исполнил ирландский актер Майкл Фассбендер, известный по роли Магнето во франшизе «Люди Икс».

Оценки критиков

Критики сравнили «Убийцу» Финчера с его же «Бойцовским клубом». Режиссер возвращается к старым формам повествования, где мастерски показан внутренний диалог героя.

Американский киносайт IGN пишет, что фильм полон убийств, поэтому эпизод драки на фоне большой жестокости доставляет удовольствие.

«Сцена безупречно поставлена, вырезана и отредактирована до такой степени, что ее невозможно проверить. Насилие завораживает – и это может многое сказать об обществе, но Финчер извлекает выгоду из наших склонностей, даже самых кровавых, так же, как он это делал в "Бойцовском клубе"», — пишет IGN.

Издание Time отметило глубину героя, которую превосходно показал Майкл Фассбендер. А также то, что за его персонажем интересно наблюдать и в динамике, и в эпизодах, где он «просто сидит».

Кинокритик The Guardian заметил в фильме «Убийца» несколько абсурдных моментов. Например, как легко он взламывает заблокированную дверь. В рецензии отмечается, что даже такие эпизоды Финчер и Фассбендер выполнили с «чистой убежденностью и невозмутимой сосредоточенностью», поэтому придраться невозможно.

Премьера фильма «Убийца» состоится на Netflix 10 ноября, а в октябре триллер покажут в кинотеатрах США и Великобритании.