НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Появились первые рецензии на фильм Финчера «Убийца»

Источник:
Sibnet.ru
237 0
Фото: © кадр из фильма «Убийца»

Премьера фильма «Убийца» состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале в воскресенье, 3 сентября. Зарубежные критики высказали мнения о новой работе Дэвида Финчера.

Фильм «Убийца» снят в жанре психологического триллера. По сюжету, бывший наемный убийца переживает кризис и начинает чувствовать раскаяние за свои преступления.

Главную роль в фильме исполнил ирландский актер Майкл Фассбендер, известный по роли Магнето во франшизе «Люди Икс».

Оценки критиков

Критики сравнили «Убийцу» Финчера с его же «Бойцовским клубом». Режиссер возвращается к старым формам повествования, где мастерски показан внутренний диалог героя.

Американский киносайт IGN пишет, что фильм полон убийств, поэтому эпизод драки на фоне большой жестокости доставляет удовольствие.

«Сцена безупречно поставлена, вырезана и отредактирована до такой степени, что ее невозможно проверить. Насилие завораживает – и это может многое сказать об обществе, но Финчер извлекает выгоду из наших склонностей, даже самых кровавых, так же, как он это делал в "Бойцовском клубе"», — пишет IGN.

Издание Time отметило глубину героя, которую превосходно показал Майкл Фассбендер. А также то, что за его персонажем интересно наблюдать и в динамике, и в эпизодах, где он «просто сидит».

Кинокритик The Guardian заметил в фильме «Убийца» несколько абсурдных моментов. Например, как легко он взламывает заблокированную дверь. В рецензии отмечается, что даже такие эпизоды Финчер и Фассбендер выполнили с «чистой убежденностью и невозмутимой сосредоточенностью», поэтому придраться невозможно.

Премьера фильма «Убийца» состоится на Netflix 10 ноября, а в октябре триллер покажут в кинотеатрах США и Великобритании.

Еще по теме
Студия Marvel поменяла даты выхода сериалов
Российский Чижик-Пыжик провалился в прокате на фоне Леди Баг
Ахеджакова объяснила свое появление с украинским флагом
МВД проверит Ахеджакову по статье о дискредитации армии
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (0)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Топ комментариев

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".