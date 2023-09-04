НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Самая дешевая Lada Granta подорожала до 700 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
369 1

Минимальная стоимость Lada Granta повысилась в России на 7 тысяч рублей, до 699,9 тысячи рублей, следует из новых прайс-листов, опубликованных на сайте АвтоВАЗа.

Корректировка произошла, потому что седан лишился комплектации Classic 22, которая стоила 692,3 тысячи рублей. Теперь самым дешевым вариантом популярной модели стала версия Standart.

Подорожала Lada Granta и в кузове лифтбек. Из списка комплектаций также исчезла версия Classic 22 за 722,3 тысячи рублей, из-за чего самым дешевым его исполнением стал Classic за 768,9 тысячи рублей.

Выросла в цене на 40 тысяч рублей Classic 23, которая вместо 774,9 тысячи рублей теперь стоит 784,9 тысячи, а версия с кондиционером подорожала с 825,9 до 865,9 тысячи рублей.

Такая же прибавка в цене коснулась исполнения Comfort 23 (до 895,9 тысячи), Club 23 (до 935,9 тысячи), Comfort 23 со 106-сильным двигателем (до 925,9 тысячи) и Club 23 со 106-сильным двигателем (до 965,9 тысячи) и ряда других комплектаций Lada Granta.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в конце июля обещал, что стоимость самых бюджетных модификаций Lada останется в пределах 700 тысяч рублей.

Тема: Русские машины
УАЗ выпустил яркую «Буханку»
Lada Granta получит мотор Евро-5 и подорожает
Экс-дизайнер АвтоВАЗа нафантазировал новую «Волгу»
«Москвич 5» и «Москвич 8» выйдут в 2024 году
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Обсуждение (1)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность
38
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
33
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
25
Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2
21
Российские войска напугали ВСУ новой тактикой