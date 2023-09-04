Самая дешевая Lada Granta подорожала до 700 тысяч рублей

Минимальная стоимость Lada Granta повысилась в России на 7 тысяч рублей, до 699,9 тысячи рублей, следует из новых прайс-листов, опубликованных на сайте АвтоВАЗа.

Корректировка произошла, потому что седан лишился комплектации Classic 22, которая стоила 692,3 тысячи рублей. Теперь самым дешевым вариантом популярной модели стала версия Standart.

Подорожала Lada Granta и в кузове лифтбек. Из списка комплектаций также исчезла версия Classic 22 за 722,3 тысячи рублей, из-за чего самым дешевым его исполнением стал Classic за 768,9 тысячи рублей.

Выросла в цене на 40 тысяч рублей Classic 23, которая вместо 774,9 тысячи рублей теперь стоит 784,9 тысячи, а версия с кондиционером подорожала с 825,9 до 865,9 тысячи рублей.

Такая же прибавка в цене коснулась исполнения Comfort 23 (до 895,9 тысячи), Club 23 (до 935,9 тысячи), Comfort 23 со 106-сильным двигателем (до 925,9 тысячи) и Club 23 со 106-сильным двигателем (до 965,9 тысячи) и ряда других комплектаций Lada Granta.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в конце июля обещал, что стоимость самых бюджетных модификаций Lada останется в пределах 700 тысяч рублей.