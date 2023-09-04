Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — сказал ТАСС источник в военном ведомстве.

«Кинжал» — новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине. «Кинжалом» на СВО наносятся удары по особо важным целям.

Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К. Кроме того, ранее сообщалось, что под «Кинжалы» должны быть оборудованы стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.