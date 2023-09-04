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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин и Эрдоган обсудят возобновление зерновой сделки

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября в Сочи встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предстоящая встреча в Сочи будет первым очным контактом двух лидеров с момента выхода России из зерновой сделки. «Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику», — отметила пресс-служба Кремля.

Главными темами станут мирное урегулирование конфликта на Украине и зерновая сделка. Турция расстроена крахом сделки, а также тем, что ее попытки посадить стороны за стол переговоров не привели даже к промежуточному результату.

По информации ТАСС, Эрдоган в качестве посредника, поддерживающего отношения как с Киевом, так и с Москвой, вероятно, передаст Путину позицию Запада и свои предложения по урегулированию. Он заинтересован в проведении в Турции новых мирных переговоров.

Турция старается найти пути для возвращения России в зерновую сделку и заявляет, что совместно с ООН разработала новые предложения. Эрдоган изложит их Путину. Он попытается убедить президента России рассмотреть вариант возрождения сделки на изначальных условиях.

Россия выдвинула альтернативное предложение о поставке в Турцию 1 миллиона тонн зерна для переработки в Анкаре. Официальных оценок этой инициативе от турецких властей пока не поступило.

Тема: Военная операция на Украине
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