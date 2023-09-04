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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США предупредили об угрозе разрушительной войны

Источник:
Sibnet.ru
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Война в космосе может поставить под угрозу все человечество, рассказал командующий космическими силами США Ченс Солтцман.

«Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперед», — заявил изданию Newsweek Солтцман.

Он отметил, что в результате таких боевых действий космос, всеобщее достояние человечества, может засориться на много поколений вперед.

Генерал добавил, что для достижения военных целей США должны лишить противника способности осуществлять нацеливание на американские спутники. Это, заключил генерал, война в ее традиционном смысле.

Первое оружие, летающее в космос, изобрели в нацистской Германии. Космические силы в России появились в 1992 году, а в 2015 они вошли в состав ВВС. В том же году космические силы появились в ВС Китая. Все больше стран создают военные структуры, ориентированные на космос.

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