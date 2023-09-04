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Роскомнадзор получит право на блокировку сайтов о VPN

Источник:
Sibnet.ru
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VPN на смартфоне
Фото: © Petter Lagson / Unsplash License

Комитет Госдумы одобрил поправки, Позволяющие Роскомнадзору (РКН) вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты или домены с информацией о способах обхода блокировок.

Поправки разработал депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Он заявил в своем телеграм-канале, что в закон вносится норма о запрете рекламы способов обхода блокировок. Горелкин отметил, что поправки не предполагают запрета VPN-сервисов в России.

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Поправки внесены ко второму чтению законопроекта об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в России.

Документ прошел первое чтение в 2018 году, а 25 июля 2023 года его приняли во втором и третьем чтениях. Совет федерации одобрил законопроект 26 июля, а президент Владимир Путин подписал его 31 июля.

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Топ комментариев

GammiPluh

Просто это не в их интересах, цель земля украинская, но жители не нужны ни кому

Очаков

А тем временем "На Украине разрешили мобилизовывать с ВИЧ и расстройствами психики".

Asd10

Согласен с тобой в оценке твоих западных кумиров и хозяев. Ты никак прозревать начал.

Asd10

Почему нет?? Всё возможно. Как хохлы закончатся, так и будет сближение. Так то дипломатические отношения...