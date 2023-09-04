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Российский Чижик-Пыжик провалился в прокате на фоне Леди Баг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Леди Бак и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» снова занял первую строчку в прокате, не дав ни одной новинке попасть в топ-5 лидеров по кассовым сборам.

По итогам уикенда 31 августа — 3 сентября, мультфильм про Леди Баг собрал 74,8 миллиона рублей. За втором месте «Баба Яга спасает мир» (пятая неделя проката) с кассой в 38,3 миллиона. На третьей строчке «Руслан и Людмила: Больше, чем сказка» (вторая неделя) с 29 миллионами рублей.

Среди новинок, вышедших 31 августа, российский семейный фильм «Чижик-Пыжик возвращается», но картина не произвела большого впечатления на зрителей. Фильм стартовал в прокате с десятой строчки со скромными 2,8 миллиона в первый день.

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