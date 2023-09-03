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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский заистерил из‑за нехватки солдат в ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Президент Владимир Зеленский запаниковал из-за нехватки людских ресурсов для Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери», — цитирует РИА Новости Соскина.

По его словам, сейчас военные пытаются силой заставить людей служить в армии. При этом такие методы приводят только к нагнетанию ситуации и росту ненависти к главе киевского режима.

«Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», — резюмировал Соскин.

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