Президент Владимир Зеленский запаниковал из-за нехватки людских ресурсов для Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери», — цитирует РИА Новости Соскина.

По его словам, сейчас военные пытаются силой заставить людей служить в армии. При этом такие методы приводят только к нагнетанию ситуации и росту ненависти к главе киевского режима.

«Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», — резюмировал Соскин.