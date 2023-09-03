Определились финалисты шоу «Выжить в Дубае»

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Дарья Александрова первой вышла в финал шоу «Выжить в Дубае»
благодаря победе в испытании, также она дала иммунитет участнице из народной
команды Татьяне Минжуренко, автоматически зачислив ее в финал.
По итогам 11-го выпуска реалити «Выжить в Дубае» только
Александрова и Минжуренко гарантированно оказались в финале, а Сергей
Завгороднев был первым участником испытания на вылет.
Большинство участников, выбирая между Анной Хилькевич и
Павлом Мамаевым, отправили на испытание второго.
В испытании победил Павел Мамаев, став четвертым финалистом шоу. Завгороднев покинул проект.