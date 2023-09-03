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Определились финалисты шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Дарья Александрова первой вышла в финал шоу «Выжить в Дубае» благодаря победе в испытании, также она дала иммунитет участнице из народной команды Татьяне Минжуренко, автоматически зачислив ее в финал.

По итогам 11-го выпуска реалити «Выжить в Дубае» только Александрова и Минжуренко гарантированно оказались в финале, а Сергей Завгороднев был первым участником испытания на вылет.

Большинство участников, выбирая между Анной Хилькевич и Павлом Мамаевым, отправили на испытание второго.

В испытании победил Павел Мамаев, став четвертым финалистом шоу. Завгороднев покинул проект.

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