Определились финалисты шоу «Выжить в Дубае»

Дарья Александрова первой вышла в финал шоу «Выжить в Дубае» благодаря победе в испытании, также она дала иммунитет участнице из народной команды Татьяне Минжуренко, автоматически зачислив ее в финал.

По итогам 11-го выпуска реалити «Выжить в Дубае» только Александрова и Минжуренко гарантированно оказались в финале, а Сергей Завгороднев был первым участником испытания на вылет.

Большинство участников, выбирая между Анной Хилькевич и Павлом Мамаевым, отправили на испытание второго.

В испытании победил Павел Мамаев, став четвертым финалистом шоу. Завгороднев покинул проект.