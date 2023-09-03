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Министра транспорта Хакасии арестовали за получение взятки

Источник:
Sibnet.ru
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Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасии Дмитрий Василиади заключен под стражу на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

«Абаканский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2023 года министра транспорта и дорожного хозяйства республики Василиади Дмитрия Пантелеевича», — сказано сообщение.

Министру предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет.

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