Минцифры предложило разрешить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

В июле аналогичную инициативу одобрил комитет Госдумы по информационной политике, поправки в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внес депутат Антон Горелкин.

Всего с февраля 2022-го к лету 2023-го были заблокированы 206 тысяч интернет-ресурсов, где либо содержалась недостоверная информация о специальной военной операции, либо — к несогласованным акциям, подсчитало РБК.

Роскомнадзор вскоре после начала на Украине полномасштабных боев заблокировал несколько популярных соцсетей из-за разрешения их руководства публиковать призывы к насилию против российских военных, участвующих в боях.

В России с 2017 года запрещены VPN-сервисы, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты, закон подписал президент Владимир Путин.