Российские учебно-боевые самолеты (УБС) Як-130 доставлены в Иран, сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Эти самолеты будут использоваться для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики, приводит ТАСС сообщение IRNA.

Как сообщает агентство Tasnim, усовершенствованный самолет позволит иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению истребителями пятого поколения и 4++, такими как Су-57.

Самолеты Як-130 способны нести 3 тонны боеприпасов, выполнять легкие штурмовые и разведывательные задачи. Россия поставила такие самолеты также Белоруссии, Вьетнаму, Алжиру, Мьянме, Лаосу и Бангладеш.