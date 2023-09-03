НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Иран получил российские учебно‑боевые истребители Як‑130

Источник:
ТАСС
288 0
Российский учебно-боевой самолет (УБС) Як-130
Российский учебно-боевой самолет (УБС) Як-130
Фото: Paul Nelhams from Shannon, Ireland / CC BY-SA 2.0

Российские учебно-боевые самолеты (УБС) Як-130 доставлены в Иран, сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Эти самолеты будут использоваться для обучения новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения ВВС республики, приводит ТАСС сообщение IRNA.

Как сообщает агентство Tasnim, усовершенствованный самолет позволит иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению истребителями пятого поколения и 4++, такими как Су-57.

Самолеты Як-130 способны нести 3 тонны боеприпасов, выполнять легкие штурмовые и разведывательные задачи. Россия поставила такие самолеты также Белоруссии, Вьетнаму, Алжиру, Мьянме, Лаосу и Бангладеш.

Еще по теме
Эксперты заявили о способности одного «Сармата» уничтожить Техас
США включат снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву
Россия поставила на боевое дежурство «Сатану»
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названы самые продаваемые смартфоны 2023 года
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Рекордный улов изменит цену красной рыбы и икры
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Обсуждение (0)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность
38
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
25
Rheinmetall потерял репутацию из‑за подбитых на Украине Leopard 2
24
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
22
Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Нептун»