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Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников

Источник:
ТАСС
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Бойцы российской армии
Фото: © Sibnet.ru

Около 280 тысяч контрактников пополнили ряды Вооруженных сил России в 2023 году, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им на совещании на Сахалине.

В июне замминистра обороны генерал Николай Панков сообщал о трехкратном росте набора контрактников с апреля.

В начале августа Медведев со ссылкой на данные военного ведомства сообщил, что с 1 января контракт с Минобороны заключили более 231 тысячи человек. Ключевой задачей для властей он назвал сделать службу в ВС по контракту «максимально престижной».

 

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Asd10

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