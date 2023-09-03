Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников

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Около 280 тысяч контрактников пополнили ряды Вооруженных сил
России в 2023 году, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий
Медведев.
«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды
Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — приводит ТАСС
слова Медведева, сказанные им на совещании на Сахалине.
В июне замминистра обороны генерал Николай Панков сообщал о
трехкратном росте набора контрактников с апреля.
В начале августа Медведев со ссылкой на данные военного
ведомства сообщил, что с 1 января контракт с Минобороны заключили более 231 тысячи
человек. Ключевой задачей для властей он назвал сделать службу в ВС по
контракту «максимально престижной».