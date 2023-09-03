Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников

Около 280 тысяч контрактников пополнили ряды Вооруженных сил России в 2023 году, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им на совещании на Сахалине.

В июне замминистра обороны генерал Николай Панков сообщал о трехкратном росте набора контрактников с апреля.

В начале августа Медведев со ссылкой на данные военного ведомства сообщил, что с 1 января контракт с Минобороны заключили более 231 тысячи человек. Ключевой задачей для властей он назвал сделать службу в ВС по контракту «максимально престижной».