КНДР пригрозила Южной Корее и США имитацией ядерного удара

Северная Корея провела учения с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные маневры США и Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«На рассвете 2 сентября прошли учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки в целях предостережения врагов от практического ядерного кризиса. <...> Запущены 2 стратегические крылатые ракеты большой дальности с испытательными боеголовками, имитировавшими ядерную боеголовку», — приводит РБК сообщение ЦТАК.

Ракеты были запущены в сторону Желтого моря. Они пролетели 1500 километров за 7672 и 7681 секунд соответственно, а затем взорвались на 150-метровой высоте «над целью-островом» и, таким образом, «точно выполнили задание по нанесению ядерного удара».

Южная Корея и США с 21 по 31 августа проводили ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield («Щит свободы Ульчи»). В учениях участвовали эскадрильи стратегических бомбардировщиков В-1В и истребителей.

Пхеньян счел проведение таких маневров угрозой. «Нынешние учения, проведенные в самом разгаре авантюрных агрессивных военных учений Ulchi Freedom Shield, ясно исходят из намерения нанести ядерный превентивный удар по КНДР», — заявили в Генштабе Корейской народной армии.